«Соответствовало требованиям». В Минобороны прокомментировали закупки «старого дизеля» у компании из орбиты Медведчука
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- Екатерина Кадакова
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Гонтарь Владимир / УНИАН
Министерство обороны утверждает, что закупало «старый дизель» у компании, связанной с нардепом «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком, подозреваемым в госизмене, согласно закону, за средства государственного бюджета по централизованным расчетам.
Об этом говорится в ответе министерства, которое ссылается на данные командования Сил логистики Вооруженных сил, по запросу «Радио Свобода».
«Топливо дизельное, которое закупалось в течение 2016 года, соответствовало требованиям нормативных документов, случаев выхода из строя вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины, связанных с применением указанного горючего, не зафиксировано», — добавили в ведомстве.
Также в Минобороны отметили, что всего в 2016 году по результатам процедур закупок дизельного топлива были заключены 13 договоров с ООО «Трейд Коммодити», ГП «ПрикарпатЗападтранс» и ООО «Вог Аэро Джет».
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