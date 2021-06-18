Окружной админсуд приостановил действие предписания НАПК об увольнении главы «Нафтогаза» Витренко
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Пресс-служба Кабинета министров Украины
Окружной административный суд города Киева приостановил действие предписания Нацагентства по предупреждению коррупции на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля. Предписание касалось отмены контракта с главой правления «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Об этом говорится на сайте суда.
Суд принял к рассмотрению заявление, поскольку считает его обоснованным. При этом суд отмечает, что остановил действие предписания, ведь это «вынужденная мера»: если этого не сделать, будут «негативные последствия, для восстановления которых необходимы будут значительные усилия и расходы».
Напомним, что суд открыл производство по делу по иску Шмыгаля в НАПК. Премьер требует отменить предписание, которое вынесло ему это агентство. Само предписание касается того, что правительство должно отменить контракт с главой «Нафтогаза» Юрием Витренко — по мнению агентства, после увольнения Витренко из Минэнерго прошло менее года до его назначения в «Нафтогаз», и это нарушает закон.
Дело начнут рассматривать 29 июня.
- Правительство 28 апреля уволило главу «Нафтогаза» Андрея Коболева и наблюдательный совет. До избрания нового состава правления его функции должен был исполнять действующий состав, но он подал в отставку. Причиной отставки главы и наблюдательного совета «Нафтогаза» правительство назвало их неудовлетворительную работу. В 2020 году компания не получила прибыли, наоборот — понесла убытки.
- Новым руководителем компании сроком на один год назначен Юрий Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики.