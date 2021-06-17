«Голос» объявил о проведении в июле съезда. На нем «поставят точку» в кризисе внутри партии

Новости

Вячеслав Ратинский / УНИАН

Партия «Голос» проведет съезд, на котором должны принять решение в связи с кризисом в политсиле.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

«В соответствии с уставом партии, ситуацию может решить только съезд партии. Мы приняли решение о проведении съезда в июле этого года, окончательную дату в ближайшее время назначит политсовет партии», — сообщили в партии.

В «Голосе» отметили, что реформы и трансформация партии вызвали критику со стороны некоторых ее членов. «Со временем эта критика переросла в системную кампанию в СМИ по дискредитации руководства партии. Сейчас эта кампания достигла апогея и вышла за рамки формата внутрипартийных дискуссий. Репутации партии причинен большой ущерб», — заявили в партии.

В политсиле надеются, что на июльском съезде удастся «поставить точку» во внутреннем кризисе, что позволит «Голосу» двигаться дальше.

В то же время нардеп от «Голоса» Александра Устинова раскритиковала это решение. «Когда все ячейки, кроме Киева (где руководитель тоже Кира Рудык), вышли с призывом к Ярославу Железняку и Кире Рудык уйти с руководящих должностей в партии и провести перевыборы, «Голос» (а кроме них там почти никого уже и не осталось) выходит с заявлением, что мы проведем съезд!!! Съезд, где будут все помощники Киры с мандатами от ячеек, которые она наклепала за последний месяц», — написала Устинова.