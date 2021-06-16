Экс-судья Чаус обвинил директора НАБУ Сытника в преследовании. Бюро назвало это ложью и объяснило его мотивы

Новости

Мусиенко Владислав / УНИАН

Украинский экс-судья Николай Чаус, который исчез в Молдове в начале апреля, записал новое видеообращение, файл которого называется «Привет Артем».

Соответствующее видео опубликовано на Telegram-канале «ChausUA Николай Чаус».

В обращении бывший судья отмечает, что уголовные дела против него в НАБУ не имеют ничего общего с правдой, а также рассказывает о якобы конфликте с директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником с 2008 года.

«В результате этого конфликта Артема Сытника вывезли в лес под Киев, наставили синяков, забрали автомобиль и требовали вернуть деньги. Об этих событиях знают работники прокуратуры Киевской области», — заявил Чаус.

Он говорит, что после этого в 2016 году Сытник якобы начал политическое преследование его и его семьи.

Также бывший судья поблагодарил подписчиков за якобы присланные ему документы и аудио и пообещал их опубликовать в ближайшее время.

«Я продолжаю анализировать документы, и все они будут опубликованы на Telegram-канале для возможного расследования журналистами и правоохранительными органами для последующего привлечения к ответственности лиц, виновных в коррупции в высших эшелонах власти Украины», — сказал Чаус.

В НАБУ отметили, что они усматривают риск попытки незаконного изменения подследственности в деле по подозрению Чауса — после того, как тот обнародовал информацию о якобы предвзятом отношении к нему со стороны директора НАБУ.

«Я лично не знаком с Николаем Чаусом, обнародованная им информация обо мне полностью ложная. При этом мы убеждены, что ее могут использовать как формальный повод для того, чтобы забрать дело у НАБУ», — отметил директор НАБУ Артем Сытник.