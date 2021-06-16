Экс-судья Чаус обвинил директора НАБУ Сытника в преследовании. Бюро назвало это ложью и объяснило его мотивы
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- София Телишевская
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Мусиенко Владислав / УНИАН
Украинский экс-судья Николай Чаус, который исчез в Молдове в начале апреля, записал новое видеообращение, файл которого называется «Привет Артем».
Соответствующее видео опубликовано на Telegram-канале «ChausUA Николай Чаус».
В обращении бывший судья отмечает, что уголовные дела против него в НАБУ не имеют ничего общего с правдой, а также рассказывает о якобы конфликте с директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником с 2008 года.
«В результате этого конфликта Артема Сытника вывезли в лес под Киев, наставили синяков, забрали автомобиль и требовали вернуть деньги. Об этих событиях знают работники прокуратуры Киевской области», — заявил Чаус.
Он говорит, что после этого в 2016 году Сытник якобы начал политическое преследование его и его семьи.
Также бывший судья поблагодарил подписчиков за якобы присланные ему документы и аудио и пообещал их опубликовать в ближайшее время.
«Я продолжаю анализировать документы, и все они будут опубликованы на Telegram-канале для возможного расследования журналистами и правоохранительными органами для последующего привлечения к ответственности лиц, виновных в коррупции в высших эшелонах власти Украины», — сказал Чаус.
В НАБУ отметили, что они усматривают риск попытки незаконного изменения подследственности в деле по подозрению Чауса — после того, как тот обнародовал информацию о якобы предвзятом отношении к нему со стороны директора НАБУ.
«Я лично не знаком с Николаем Чаусом, обнародованная им информация обо мне полностью ложная. При этом мы убеждены, что ее могут использовать как формальный повод для того, чтобы забрать дело у НАБУ», — отметил директор НАБУ Артем Сытник.
- 3 апреля адвокаты Чауса сообщили о его похищении. По их словам, его похитила в центре столицы Молдовы группа вооруженных людей и вывезла в неизвестном направлении.
- 5 апреля глава МВД Молдовы заявил о задержании первого подозреваемого. По его словам, Чауса похитили иностранные граждане, они уже покинули страну, перейдя границу с Украиной. Переписывались организаторы похищения на украинском языке.
- За месяц до этого, 3 марта, Верховный суд Молдовы отказался предоставить Чаусу политическое убежище. В САП после этого заявили, что теперь суд первой инстанции Молдовы продолжит слушание дела об экстрадиции судьи. В Украине Чаусу грозит лишение свободы от 8 до 12 лет.
- 17 мая Чаус впервые записал видео после похищения. Он заверил, что скоро вернется в Украину. Его адвокат считает, что экс-судья записал видео под давлением. Во втором видео он пригрозил похитителям компроматом.