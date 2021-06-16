Замглавы ОП Тимошенко: Конча-Заспу, Залесье и полуостров Бирючий открывают для украинцев

Новости

Сергей Ревера / УНИАН

Украинцы смогут отдыхать на объектах государственной собственности — территории Залесья, Конча-Заспы и полуострова Бирючий, где расположена летняя резиденция президента.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время выступления на всеукраинском форуме «Украина 30. Экономика без олигархов» 16 июня.

«Мы уже фактически открыли доступ граждан туда. Это большой экопарк на берегу моря. Для нас важно, чтобы каждый смог прикоснуться к этой природе и отдохнуть там», — сказал он.

По словам Тимошенко, в этом году на полуострове начинают восстанавливать инфраструктуру.

«Начинают строить летние домики, которые можно просто арендовать и отдыхать любому гражданину Украины, в планах у нас даже есть небольшой бассейный комплекс для граждан, ведь многие, возможно, не любят купаться в море, различные туристические маршруты», — добавил он.

Также Тимошенко заверил, что для украинцев уже открыли и лесной комплекс под Киевом «Залесье», который находится на балансе Управления делами президента.

«Вы покупаете билет и приезжаете. Это огромный лесной комплекс, фактически парк. Сейчас идет трансформация Залесья в национальный природный парк, чтобы юридически закрепить это. Мы поделили его на несколько кластеров, есть зоны, где можно построить гостиницы, разрабатывается проектно-сметная документация, чтобы можно было останавливаться там на несколько дней. Уже сейчас любой гражданин Украины может приехать, покататься на велосипеде, погулять. [...] Много животных, которых вы можете встретить, когда просто идете по лесу, большая популяция зубров, оленей», — рассказал заместитель руководителя Офиса президента.

Тимошенко добавил, что в планах также открыть территорию Конча-Заспы.

«По поручению президента сейчас идет аудит договоров проживающих в Конча-Заспе. Я думаю, что ни для кого не секрет, каким будет результат и что через несколько месяцев начнется их выезд. После аудита мы разработаем территорию, где можно будет отдохнуть. Мы откроем территорию Конча-Заспы для людей», — подчеркнул он.

Также представитель ОП рассказал о реставрации объектов ВДНХ в Киеве и анонсировал открытие спортивного кластера.

«Один из объектов на ВДНХ, который мы закончим уже в этом году, — это огромный и уникальный в целом для Европы спортивный кластер. Он строится в рамках программы президента «Большая стройка». В этом кластере будет urban-парк, в планах отдаленной перспективы даже бассейн, TRX-зоны, зоны для прогулок, для пробежек. И самое главное — все это будет готово к 24 августа, ко Дню Независимости Украины», — заявил он.

По словам Тимошенко, сейчас ведутся подготовительные работы, а строительство спортивного кластера начнется «со дня на день».

«Мы это делаем потому, что надеемся, что этот объект никогда не пойдет на приватизацию, но мы должны его развивать для максимального доступа туда граждан и чтобы государство зарабатывало на этом средства в бюджет», — отметил заместитель руководителя Офиса президента.