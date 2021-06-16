Посол Украины в США встретится с помощником Блинкена после переговоров Байдена и Путина

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Oksana Markarovа / Facebook

В среду, 16 июня, в день переговоров американского президента Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным, посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова проведет встречу в Государственном департаменте США.

Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа.

Согласно расписанию, встреча Маркаровой с исполняющим обязанности помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Филиппом Рикером состоится в 19:00 (02:00 по Киеву).