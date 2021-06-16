Израиль впервые с мая нанес авиаудары по объектам боевиков в секторе Газа

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Военно-воздушные силы Израиля впервые с мая нанесли удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа.

Об этом сообщила в Twitter Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Истребители недавно атаковали военные комплексы ХАМАС, которые служили лагерями и местами встреч боевиков-террористов из бригад Хан-Юнис и Газы», — говорится в сообщении.

Также в ЦАХАЛ заявили, что авиаудары нанесли в ответ на запуск палестинцами шаров с зажигательной смесью в сторону Израиля.

По данным Reuters, ссылающегося на израильских пожарных, шары привели к 20 пожарам в населенных пунктах возле границы.

«Армия обороны Израиля готова ко всем сценариям, включая возобновление боевых действий, перед лицом продолжающихся террористических операций из сектора Газа», — добавили в ЦАХАЛ.