В Кремле рассказали, как будут проходить переговоры Байдена с Путиным и какие вопросы обсудят

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Встреча президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным, которая запланирована на 16 июня в Женеве, начнется в 13:00 (14:00 по Киеву) и будет состоять из трех частей.

Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, пишет РБК.

«Первая [часть] — беседа в узком составе, затем в расширенном. Затем небольшой перерыв на чай и кофе, потом продолжение переговоров», — рассказал он.

По словам Ушакова, после этого президенты отдельно выступят на пресс-конференциях. Также он отметил, что у Путина после переговоров с Байденом запланирована встреча с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.

Отдельно помощник российского президента уточнил, что Путин прилетит в Женеву в среду, 16 июня. На вилле La Grange его встретит президент Швейцарии, затем туда прибудет Байден. После церемонии фотографирования и выступления Пармелена начнется саммит Путина и Байдена.

В Кремле отметили, что США и Россия согласовали повестку дня саммита, «даже заранее проговорили очередность вопросов, которые будут обсуждаться». В частности, они будут говорить о ситуации в Украине, на Ближнем Востоке, в Сирии, Ливии, Афганистане, Нагорном Карабахе и на Корейском полуострове, а также об иранской ядерной программе.

Ушаков не исключил, что президенты могут затронуть и темы Беларуси и российского оппозиционера Алексея Навального.

Сейчас в Кремле не берутся прогнозировать, сколько продлятся переговоры и планируется ли следующая встреча президентов.

Со своей стороны пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что переговоры «рассчитаны где-то примерно на четыре-пять часов, с перерывами», цитирует Интерфакс.