Министра Галущенко зовут в Раду с отчетом о подготовке к отопительному сезону и обысках в «Нафтогазе»

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Герман Галущенко / Facebook

Верховная Рада в пятницу, 18 июня, во время часа вопросов к правительству заслушает министра энергетики Германа Галущенко.

Об этом заявил глава парламента Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп в понедельник, 14 июня.

«Мы договаривались, что в эту пятницу мы заслушаем Германа Галущенко, министра энергетики», — сказал он.

Первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко рассказал, что один из вопросов, по которым Галущенко должен отчитаться в Раде, — подготовка к отопительному сезону.

«А также о ситуации с «Энергоатомом» и о том, что происходит в «Нафтогазе», что там за обыски», — отметил он на заседании согласительного совета.