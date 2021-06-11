Нардеп Устинова назвала причину обострения конфликта в «Голосе» и обвинила Рудык в «зачистке» партийных ячеек
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- София Телишевская
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Александр Кузьмин / «Бабель»
Народный депутат от «Голоса» Александра Устинова обвинила Киру Рудык в «зачистке» партийных ячеек и «заказе информационных материалов» против части оппозиционных однопартийцев.
Об этом она сообщила в интервью «Бабелю».
«Съезда не было. Однако они [руководство партии] своеобразно начали готовиться к нему — стали рейдерить партию. Третьего июня они сменили главу Днепровской ячейки Виталия Жеганского, который создавал ячейку с нуля еще с парламентских выборов 2019-го. Вместо него поставили Алексея Савчука — друга Юрия Богданова», — отметила Устинова.
Она добавила, что потом уволили руководителя Черновицкого отделения Алексея Поповича, а вместо него поставили помощника Рудык.
«Далее уволили руководителя Херсонской ячейки. К тому же они открыли пять новых ячеек: в Луганской, Николаевской областях — там управлять поставили двух штыков Киры из Киевсовета, а также в Запорожской, Сумской областях и Крымскую ячейку. Управлять ими поставили номинальных лиц, двое из которых, вообще, в Киеве какой-то розничной торговлей занимаются», — отметила депутат.
Устинова говорит, что руководство партии начало заказывать против нее «джинсу» и ограничило доступ к прессе, а на просьбу провести съезд партии Рудык не дает согласия.
- Ранее в «Голосе» заявили, что вынесли предупреждение шести нардепам фракции, и объяснили, что это связано с голосованием в парламенте за то, чтобы направить в Конституционный суд для анализа законопроект о процедуре назначения руководителей НАБУ и Государственного бюро расследований. 16 марта за решение о направлении документа в КСУ проголосовали 267 нардепов, включая представителей «Голоса».
- Среди тех, кому в партии вынесли предупреждение, был нардеп Ярослав Юрчишин. Он заявил, что политсила «сделала последнее китайское предупреждение, если мы не будем голосовать так, как требует партия».
- По словам Устиновой, партия наняла ботов для атаки на «неугодных» депутатов. Нардеп предоставила доказательства.
- 7 июня из «Голоса» вышел Сергей Притула. Он сказал, что нынешняя позиция партии не соответствует ее начальным основам. В партии позже заявили, что Притула «хотел получить руководящие должности любой ценой».
- По словам Ярослава Юрчишина, еще минимум 10 его однопартийцев рассматривают выход из политсилы из-за «злоупотребления властью со стороны руководства».