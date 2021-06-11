Арестович: Россия отказалась отпустить четырех тяжелобольных украинцев, а в своем списке на обмен подала фейковых людей

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Каролина Ускакович / «Бабель»

Россия отказалась отдавать Украину четырех тяжелобольных пленных.

Об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире ток-шоу «Право на власть».

«Кравчук выступил вчера с инициативой: давайте обменяем четырех тяжелобольных людей, они там в реанимации. Отказано», — рассказал он.

По словам Арестовича, украинская сторона в ТКГ подала список из примерно 90 человек — это военнослужащие и сотрудники спецслужб Украины, попавшие в плен во время выполнения боевых задач. Он также уточнил, что такой список с июля 2020 года подают ежемесячно 19 числа.

В то же время, добавил Арестович, российская сторона в ТКГ подала фейковых людей в список на обмен пленными.

«Они подают практически 90 человек, а реально Служба безопасности установила 16. Они подают фейковых людей, которых не существует. Наши подтверждены все, у них 16 подтверждены. Это длинная история, почему не идет обмен? Потому что нас направляют на прямые переговоры с «ЛНР» и «ДНР», — отметил представитель делегации в ТКГ.

Арестович объяснил это тем, что «россияне приучены торговать головами», а научились этому в Сирии и Чечне. Он также сообщил, что в плену есть люди, которые не связаны с военным конфликтом.

«Статья, которую им предъявили «органы» самопровозглашенных республик, — например, кража, разбой, неуплата алиментов. Поэтому так сложно паритетно обменять», — отметил он.