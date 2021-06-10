США рассчитывают, что после саммита Путина и Байдена послы вернутся в Вашингтон и Москву

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В США рассчитывают, что после встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина, послы обеих стран вернутся в Вашингтон и Москву.

Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

«У нас есть все ожидания того, что [посол] вернется в Москву в ближайшие недели», — сказал он.

Перед тем издание CNN со ссылкой на собственные источники отметило, что в Белом доме рассчитывают договориться с Путиным о возвращении послов обеих стран.