Команда Навального опубликовала новое расследование его отравления — обнаружила фальсификацию анализов и назвала имя главного организатора

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

«Фонд борьбы с коррупцией», который основал российский оппозиционер Алексей Навальный, обнародовал новую часть расследования отравления политика. Его соратники установили, что в российской больнице сфальсифицировали данные его анализов.

Текстовая версия расследования опубликована на официальном сайте Навального.

Соратники Навального утверждают, что нашли главного человека в попытке его отравления — это Валерий Сухарев, который работает в Службе по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ. Российские журналисты ее часто называют службой, которая борется против известных оппозиционеров.

По данным ФБК, Сухарев в течение двух недель до и после отравления постоянно общался по телефону с непосредственными исполнителями, которые пытались убить Навального. В частности, он 46 раз говорил с координатором операции Олегом Таякиным и 11 раз звонил Станиславу Макшакову, которого считают руководителем группы отравителей. Кроме того, Сухарев не менее 15 раз ездил за Навальным по России.

Соратники оппозиционера утверждают, что без решения или ведома Путина сотрудники ФСБ не могли провести подобную операцию. Также, вероятно, использование боевого яда должна была формально одобрить Федеральная служба охраны.

Также в ФБК обнаружили и фальсификацию медицинских данных Навального после отравления. Сначала его соратники пытались получить медицинскую карту политика через руководство омской больницы, но им отказали, заявив, что та уже в архиве. Тогда они пошли в архив и попросили там карту Навального со словами, что «с начальством все согласовано». Соратники оппозиционера смогли сфотографировать все данные его анализов.

Через месяц им уже официально отдали медицинскую карту Навального, в которой не было ключевых документов. В частности, оттуда изъяли результаты биохимического анализа крови политика, где был зафиксирован критически низкий уровень холинэстеразы. Этот показатель вместе с другими симптомами четко свидетельствовал об отравлении ингибиторами холинэстеразы, что подтвердили медики в Германии.