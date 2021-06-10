Италия официально одобрила стремление Украины вступить в Евросоюз и заверила в своей всесторонней поддержке
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
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МИД Италии
Италия в полной мере поддерживает вступление Украины в Евросоюз.
Об этом заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо во время совместного брифинга с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой 10 июня.
«Хочу четко подчеркнуть, что Италия признает европейские стремления Украины и будет всесторонне поддерживать ее на этом пути», — сказал итальянский министр.
По словам Ди Майо, Италия гордится тем, что поддержала Ассоциацию о свободной торговле между Украиной и ЕС, а также предоставление либерального визового режима.
«Мы довольны теми результатами, которые обеспечили эти договоренности», — подчеркнул он и заверил, что укрепление отношений между Украиной и Брюсселем является важным для обеих сторон.
Глава МИД Италии добавил, что его страна поддерживает и ценит достижения Украины по партнерству с НАТО, в плане всех имеющихся инструментов и механизмов.
«Это та движущая сила, которая должна увеличить внутреннюю мощь и обороноспособность вашей страны», — считает он.
В то же время украинский министр отметил, что во время встречи с Ди Майо они обсудили, как Италия может дополнительно способствовать евроатлантической интеграции Украины.
Отдельно глава МИД Италии подтвердил поддержку территориальной целостности Украины, осуждение аннексии Крыма Россией, а также введение против РФ санкций.
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