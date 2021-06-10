Исследование: Вакцина Johnson & Johnson эффективна против различных штаммов коронавируса
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Bicanski / Pixino
Вакцина от коронавируса компании Johnson & Johnson оказалась эффективной против различных штаммов коронавируса, несмотря на то, что иммунный ответ организма снижался.
Таковы данные исследования Гарвардского университета, пишет The Hill.
Ученые изучали иммунную реакцию 20 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Все они получили однодозовую вакцину Johnson & Johnson.
По результатам исследования у добровольцев, которые были заражены штаммом Beta («южноафриканским»), вырабатывалось в 5 раз меньше антител, чем у зараженных основным штаммом.
У добровольцев, которые были заражены штаммом Gamma («бразильским»), производилось в 3,3 раза меньше антител.
Но ученые уверяют, что иммунный ответ организма и наличие T-клеток были «в основном сохранены». Это означает, что вакцина будет эффективной и против этих штаммов коронавируса.
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