Встреча Путина и Байдена пройдет на вилле XVIII века возле Женевского озера

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Встречу лидеров США и России проведут на вилле XVIII века с видом на Женевское озеро. Саммит Джо Байдена и Владимира Путина запланирован на 16 июня.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Встречу организуют на вилле Ла Гранж, которая расположена в центре примыкающих друг к другу парков Ла Гранж и О Вив. Власти швейцарской Женевы закрыли эти парки до 18 июня, а полиция и армия установили по периметру ограждение, колючую проволоку и посты охраны.

Официально место встречи должны подтвердить вечером 9 июня.

На переговорах лидеров стран будут сопровождать государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.