Дело соратников Медведчука: представителей «Украинского выбора» в Крыму будут судить заочно

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Фото УНИАН

Печерский районный суд Киева разрешил заочное расследование в отношении двух руководителей инициативных групп общественного движения «Украинский выбор», которых подозревают в организации и проведении незаконного «референдума» в Крыму.

Об этом сообщил руководитель прокуратуры АР Крым и города Севастополя Игорь Поночовный на своей странице в Facebook.

«Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины», — заявил он.

По словам Поночовного, это стало возможным благодаря вступлению в силу закона «О заочном осуждении», который позволяет привлечь к ответственности лиц, виновных в совершении ряда преступлений в Крыму и скрывающихся от следствия и суда на неподконтрольных Украине территориях или в России.

По данным «Украинской правды», речь идет о руководителях организации в Севастополе Олеге Синявском и Иване Комелове.