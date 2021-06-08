Житомирский суд открыл производство по иску о признании «трубы Медведчука» собственностью государства
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- Костя Андрейковец
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Хозяйственный суд Житомирской области открыл производство по иску Фонда госимущества о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление».
Как передает «Радио Свобода», в суде заявили, что заседание в рамках этого производства назначили на 14 сентября.
Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник подтвердил открытие дела.
«Детективы провели очень тщательное расследование этого факта, на сегодня есть подозреваемые в этом деле. Вчера Хозяйственный суд Житомирской области открыл производство по иску Фонда госимущества о возвращении этой трубы в собственность государства», — сказал он в комментарии журналистам.
- 19 февраля СНБО ввел санкции против 8 человек (трех украинцев, пяти россиян) — среди них нардеп ОПзЖ Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко (за финансирование терроризма). В тот же день СНБО поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод «Самара — Западное направление», который оказался в собственности компании из орбиты Медведчука. Сам нардеп отрицает свою причастность.
- Трубопровод арестовали, а уже 16 апреля он получил нового управителя в лице компании «Укртранснафта».
- В мае антикоррупционные органы сообщили, что установили факт мошенничества, который помог компании «ПрикарпатЗападтранс» в суде в 2017 году оставить за собой трубу.