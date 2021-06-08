В Украину доставили 117 тысяч доз COVID-вакцины Pfizer

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Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сегодня, 8 июня, доставил в Украину 117 тысяч доз вакцин от коронавируса компании Pfizer. Партия прибыла в рамках механизма COVAX.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

В ЮНИСЕФ напомнили, что Украина в рамках COVAX получает вакцины бесплатно. Всего в течение этой и следующей недель в Украину доставят 473 850 доз вакцины Pfizer.

Украина по COVAX уже получила 590 850 доз Pfizer и 1 072 800 доз вакцины AstraZeneca.