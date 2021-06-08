Лукашенко хочет развернуть в Беларуси производство оружия для «каждой семьи». Технологии планирует взять у России

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что хочет обеспечить каждый территориальный орган и каждую семью стрелковым оружием, чтобы те могли себя защищать.

Об этом он сообщил на совещании о перспективах развития военно-промышленного комплекса.

«Мы должны нанести непоправимый ущерб противнику и должны защитить сами себя и свои семьи. Если, не дай бог, какой-то конфликт, война, каждая семья, территориальные органы должны быть вооружены всем комплексом стрелкового оружия. Тогда враг, противник будет понимать, что с нами лучше не связываться. Мы должны необходимый минимум оружия производить у себя. Потому что всякое может случиться, и надеяться на заморского какого-то дядю, что нам привезут оружие, не стоит. Надо иметь свое», — подчеркнул Лукашенко.

Он считает, что Беларусь может использовать опыт России в сфере организации производства оружия.

«Россия абсолютно не против, чтобы мы по их технологиям разворачивали здесь [в Беларуси] производство», — отметил самопровозглашенный президент.