Лукашенко ужесточил наказание за проведение протестов в Беларуси и распространение данных силовиков

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Вячеслав Ратинский / УНИАН

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об ужесточении ответственности за нарушение порядка проведения массовых мероприятий и экстремизм.

Документ во вторник, 8 июня, опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно закону, вводится уголовная ответственность за:

создание экстремистского формирования и участие в нем (до четырех лет ограничения или до шести лет лишения свободы), подготовку к участию, финансирование такой деятельности (арест, ограничение или лишение свободы до пяти лет, в случае повторных действий — до восьми лет тюрьмы) и содействие ей (до четырех лет ограничения или до шести лет лишения свободы, повторно — до семи лет тюрьмы),

неоднократное нарушение порядка проведения массовых мероприятий — могут быть привлечены лица, которые дважды в течение года были осуждены по статье 24.23 КоАП за несанкционированные акции и в течение года после второго наказания снова нарушили законодательство о массовых мероприятиях (арест, до трех лет ограничения или лишения свободы),

незаконный сбор и распространение личных данных (до трех лет ограничения или лишения свободы, если речь идет о силовиках или чиновниках — до пяти лет).

Также закон ужесточает ответственность за убийство сотрудника милиции или военнослужащего (до 12 лет лишения свободы), за насилие или угрозу в отношении силовиков и судей (от пяти лет ограничения до семи лет лишения свободы), за сопротивление милиционерам (до трех лет тюрьмы ) и за публичное оскорбление представителя власти (штраф, арест, до трех лет ограничения или лишения свободы).

Документом установлена уголовная ответственность и для владельцев интернет-ресурсов за распространение запрещенной информации: общественные работы, штраф или до двух лет ограничения либо лишения свободы.

К тому же увеличены сроки за уклонение от уплаты налогов: до семи лет за причинение ущерба в крупном размере (было до трех лет), до 12 лет — в особо крупном (было до семи лет).

Основные положения закона вступят в силу через 10 дней, остальные — через три месяца.