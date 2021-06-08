Лукашенко ужесточил наказание за проведение протестов в Беларуси и распространение данных силовиков
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
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Вячеслав Ратинский / УНИАН
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об ужесточении ответственности за нарушение порядка проведения массовых мероприятий и экстремизм.
Документ во вторник, 8 июня, опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно закону, вводится уголовная ответственность за:
- создание экстремистского формирования и участие в нем (до четырех лет ограничения или до шести лет лишения свободы), подготовку к участию, финансирование такой деятельности (арест, ограничение или лишение свободы до пяти лет, в случае повторных действий — до восьми лет тюрьмы) и содействие ей (до четырех лет ограничения или до шести лет лишения свободы, повторно — до семи лет тюрьмы),
- неоднократное нарушение порядка проведения массовых мероприятий — могут быть привлечены лица, которые дважды в течение года были осуждены по статье 24.23 КоАП за несанкционированные акции и в течение года после второго наказания снова нарушили законодательство о массовых мероприятиях (арест, до трех лет ограничения или лишения свободы),
- незаконный сбор и распространение личных данных (до трех лет ограничения или лишения свободы, если речь идет о силовиках или чиновниках — до пяти лет).
Также закон ужесточает ответственность за убийство сотрудника милиции или военнослужащего (до 12 лет лишения свободы), за насилие или угрозу в отношении силовиков и судей (от пяти лет ограничения до семи лет лишения свободы), за сопротивление милиционерам (до трех лет тюрьмы ) и за публичное оскорбление представителя власти (штраф, арест, до трех лет ограничения или лишения свободы).
Документом установлена уголовная ответственность и для владельцев интернет-ресурсов за распространение запрещенной информации: общественные работы, штраф или до двух лет ограничения либо лишения свободы.
К тому же увеличены сроки за уклонение от уплаты налогов: до семи лет за причинение ущерба в крупном размере (было до трех лет), до 12 лет — в особо крупном (было до семи лет).
Основные положения закона вступят в силу через 10 дней, остальные — через три месяца.
- С начала августа 2020 года граждане Беларуси протестуют против переизбрания президентом Лукашенко. Активные протесты были с 9 до 11 августа, когда силовики задержали больше всего людей. Многие из них были избиты и получили наказания по решениям судов. Более 400 человек уже осуждены. 290 человек в Беларуси признаны политическими заключенными.
- В мае Лукашенко подписал закон о госзащите правоохранителей и судей, а также закон о нацбезопасности, который расширяет права силовиков. В частности, полиция и ОМОН больше не несут ответственности за ущерб, если применяли силу и оружие или технику для подавления «массовых беспорядков». Также правоохранители теперь могут запрещать людям снимать на камеру или фотографировать их действия.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
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