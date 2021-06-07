Офис генпрокурора: Иран пообещал Украине доступ к материалам дела о крушении самолета МАУ
- Автор:
- Олег Панфилович
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Anadolu Agency / Contributor / Getty Images
Иран пообещал Украине доступ к материалам расследования катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины», произошедшей 8 января 2020 года под Тегераном.
Об этом в Twitter сообщил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.
«Родственники жертв #PS752 спрашивают об окончании переговоров между Украиной и Ираном. Официального подтверждения начала судебного процесса мы не получили. Иран пообещал предоставить нам доступ к материалам дела в суде Тегерана, а также информацию о квалификации преступления и мерах ответственности», — написал он.
- 8 января 2020 года в столице Ирана после взлета двумя ракетами ПВО был сбит пассажирский рейс МАУ PS752. Все 176 человек на борту погибли. Через несколько дней Иран признал, что его войска случайно сбили самолет. Разведки США и стран Евросоюза еще 9 января сообщали что в трагедии виноваты военные. Украинские власти заявили об ответственности Ирана 11 января.
- В Министерстве обороны Ирана считают ответственным за трагедию оператора ракетной системы, который нарушил правила ведения огня «без разрешения». Комплекс ПВО «забыли» перенастроить после перемещения, поэтому он ошибочно определил самолет как цель.
- 17 марта Иран обнародовал окончательный отчет по авиакатастрофе. Украина назвала его циничным и манипулятивным. В апреле секретарь СНБО Данилов заявил, что Иран намеренно сбил самолет МАУ. На это указывает отказ Ирана предоставить полный доступ к материалам расследования.
- Иранская сторона предложила выплатить по 150 тысяч долларов семьям погибших украинцев в авиакатастрофе самолета МАУ. Но в МИД Украины отказались.