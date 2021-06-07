«Они взяли в заложники тетю». Российский оппозиционер Гудков выехал в Украину

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Facebook / Дмитрий Гудков

Российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков временно выехал в Украину.

Об этом он лично рассказал в эфире канала «Украина 24».

«Я временно уехал, чтобы минимизировать риски для моих родственников. Это очень серьезное и тяжелое решение. Я надеюсь, что до выборов они как-то уменьшат свои аппетиты и успокоятся. Месяц назад у меня была встреча с одним высокопоставленным чиновником в России, он мне сказал: “Будут рыть на родственников”. Родителей я вывез. И здесь тетя всплывает. Тетя, которая вообще не имеет никакого отношения к политике. 60 лет ей, ее арестовали в день рождения внука, которому 5 лет, мой племянник. Держали ее два дня, двое суток, она сидела с женщиной, которая совершила убийство», — рассказал Гудков.

По словам оппозиционера, ему угрожали, что будут «работать» по его брату, поэтому они выехали из РФ вместе.

«У меня жена осталась и маленький ребенок, я не думаю, что они опустятся до такого», — добавил политик.

Гудков отметил, что ему известно, что на его пытались что-то найти, но не смогли, так как он занимался или журналистикой, или политикой. Поэтому силовики решили прийти к его родственникам.

«Речь идет о деле 2015 года. Мои родители арендовали у города 120 метров подвального помещения. Отремонтировали — подвал был грязный, с крысами и тому подобное. А потом город повысил цену на эту аренду. Они вели переговоры, но я даже детали не знаю, потому что никогда не занимался семейным бизнесом. Возникла какая-то задолженность примерно $10 тысяч, велись переговоры», — рассказал он.

После этого, по словам политика, помещение отдали назад городу, «не было никаких проблем».

Гудков отметил, что проблемы начались, когда пришло время выборов в Госдуму. У него были договоренности с партией «Яблоко».

«Они решили пойти по самому жесткому сценарию. Взяли в заложники тетю, каким-то образом меня приплели к этому делу, хотя я вообще не имею отношения к этой фирме. Нас двоих арестовали и посадили в ИВС, где ты просто сидишь — у тебя дыра в полу, две кровати метр восемьдесят. Чтобы всех запугать, они провели 13 обысков», — отметил оппозиционер.

По мнению Гудкова, Кремль выжимает оппозиционеров, способных организовать масштабные кампании, так как боится, что люди массово выйдут на улицы — кроме политического протеста, будет и социальный, потому что люди недовольны своим финансовым положением.

Кроме этого, в эфире телеканала «Дождь» политик заявил, что его отпустили из полиции, не «связав» подпиской о невыезде, потому что власть хотела, чтобы он уехал из страны, а также дала понять, «если он не уедет — сядет тетя».

«Для них важно выжать меня как минимум на период до голосования. Я себе поставил два простых вопроса: «Ну хорошо, вот я остался и меня посадили. Это как-то приближает изменения, это как-то приближает смену режима Путина на какой-то другой более демократичный?» К сожалению, ответ отрицательный. И второй вопрос: «Готов ли я ради того, чтобы когда-нибудь, через пять-семь лет, прийти к власти, жертвовать жизнью и здоровьем своих близких?» Нет, не готов. Я понял, что не готов на все ради власти», — сказал Гудков.

Он также заверил, что продолжит заниматься политической деятельностью и что его выезд — «не эмиграция».