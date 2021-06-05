Беларусский политический аналитик Шрайбман выехал в Украину после упоминания его в «интервью» Протасевича

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Наша Ніва

Беларусский политический аналитик Артем Шрайбман покинул Беларусь после упоминания его в «интервью» задержанного оппозиционера Романа Протасевича беларусскому гостелеканалу ОНТ.

Об этом Шрайбман сообщил в своем Telegram-канале.

«В интервью на ОНТ Роман Протасевич сказал, что я помогал советами в чате, который можно было назвать координационным штабом революции — Love Hata. Могу только догадываться, почему и по своей ли воле, но Рома преувеличил мое участие в процессе. Я действительно до конца осени 2020 года был в этом чате, который начинался как простая онлайн-сходка блогеров, но по мере нарастания протестов, эта тема становилась ключевой в обсуждениях», — написал аналитик.

Он отметил, что в сегодняшней Беларуси «даже непричастность к тому, что власть считает преступлением, — уже недостаточная страховка».

Шрайбман также подчеркнул, что никакой обиды на Протасевича у него нет и быть не может. «Мы не знаем, какой подвал в «ЛНР» и какую долю для его девушки [задержанной россиянки Софьи Сапеги] ему описали в случае отказа от этого интервью. Заложников не судят», — подчеркнул он.

В комментарии «Наша Ніва» Шрайбман уточнил, что выехал в Украину. «Я сейчас в Украине, добирался окольными тропами, как точно — не скажу, может пригодиться кому-то еще», — сказал он.