Секретарь СНБО Данилов анонсировал новые законы о деолигархизации: Появятся через две недели
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Юлия Вебер / «Бабель»
Законопроект президента Владимира Зеленского «об олигархах» — только начало, остальные законодательные акты должны появиться через две недели.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время брифинга по результатам заседания СНБО.
«Президент требует, чтобы законопроект об олигархах был принят как можно быстрее. Закон об олигархах — это первичная часть ряда законодательных актов. Президент дал поручение соответствующим органам. Через две недели вы увидите следующие законопроекты в этой плоскости», — подчеркнул он.
По словам Данилова, речь идет об 11 нормативно-правовых актах, в том числе и законах.
«Этот закон — это первая ласточка в сети законов, которые должны положить конец олигархическо-экономической системе, которая до сих пор существует в нашей стране. Подчеркиваю, это первый закон, но он не последний», — добавил секретарь СНБО.
- 2 июня президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду свой законопроект о деолигархизации. Он предусматривает создание реестра олигархов по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), а в случае контакта с ними официальные лица должны подавать «декларацию».
- Ринат Ахметов заявил, что не считает себя олигархом, и будет удивлен, если попадет в реестр. Он называет себя «крупнейшим украинским инвестором».
- Игорь Коломойский выразил готовность выполнять «закон об олигархах» в случае попадания в соответствующий реестр. «Морально я готов попасть в реестр олигархов. [...] Я, во многом, уже привык, что меня де-факто называют олигархом. [...] Костюм сошью и нашью на него звезду «Олигарх».