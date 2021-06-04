Иран предложил выплатить по $150 тысяч семьям погибших в катастрофе самолета МАУ. В МИД Украины отказались
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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isna.ir
Иранская сторона предложила выплатить по 150 тысяч долларов семьям погибших украинцев в авиакатастрофе самолета МАУ. Но в МИД Украины отказались.
Об этом пишет посольство Ирана в Украине в своем Facebook.
Там отметили, что во время третьего тура переговоров по поводу сбития самолета обсуждали ряд вопросов, в частности относительно уголовных производств, а также безопасности полетов над Ираном.
«Иранская делегация сообщила о своей готовности к выплате компенсаций украинским семьям погибших в катастрофе в размере 150 тыс. долл. за каждого погибшего, согласно постановлению правительства Исламской Республики Иран, и обратилась к украинской делегации с просьбой довести эту информацию до сведения родственников погибших украинцев», — говорится в сообщении.
Но в МИД Украины отметили, что отвергли это предложение. Представитель ведомства Олег Николенко объяснил, что вопрос выплаты компенсаций является важным элементом установления справедливости. Поэтому определению суммы должно предшествовать установление виновных в сбитии самолета и привлечения их к ответственности.
«Только после этого можно говорить о размере денежных выплат. Конкретная сумма компенсаций должна стать результатом договоренности правительств всех государств, граждане которых погибли в авиакатастрофе, а не односторонним решением», — сказал Николенко.
- 8 января 2020 года в столице Ирана после взлета двумя ракетами ПВО был сбит пассажирский рейс МАУ PS752. Все 176 человек на борту погибли. Через несколько дней Иран признал, что его войска случайно сбили самолет. Разведки США и стран Евросоюза еще 9 января сообщали что в трагедии виноваты военные. Украинские власти заявили об ответственности Ирана 11 января.
- В Министерстве обороны Ирана считают ответственным за трагедию оператора ракетной системы, который нарушил правила ведения огня «без разрешения». Комплекс ПВО «забыли» перенастроить после перемещения, поэтому он ошибочно определил самолет как цель.
- 17 марта Иран обнародовал окончательный отчет по авиакатастрофе. Украина назвала его циничным и манипулятивным. Вскоре МИД Украины обвинил Иран в манипуляциях и отказе от сотрудничества в расследовании.
- В апреле секретарь СНБО Данилов заявил, что Иран намеренно сбил самолет МАУ. На это указывает отказ Ирана предоставить полный доступ к материалам расследования.