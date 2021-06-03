Нардепы приняли постановление о пожарах в Луганской области и требуют уволить главу ОГА
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- Алексей Ярмоленко
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Пресс-служба ГСЧС
Верховная Рада приняла отчет временной следственной комиссии о причинах массовых лесных пожаров в Луганской области и требует уволить главу Луганской ОГА Сергея Гайдая.
Об этом пишет пресс-служба парламента.
«Парламент обращается к президенту Украины, Кабинету министров с предложением инициировать вопрос увольнения председателя Луганской областной государственной администрации — руководителя областной военно-гражданской администрации и руководителя военно-гражданской администрации г. Северодонецк Луганской области с занимаемых должностей», — говорится в сообщении.
Также нардепы предлагают Кабмину безотлагательно разработать порядок оказания помощи лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, а также подать в Раду соответствующий законопроект.
Парламент рекомендовал правительству переподчинить Государственную службу по чрезвычайным ситуациям непосредственно премьеру, или даже выделить ее в отдельное министерство.
«Также Верховная Рада обращает внимание Генерального прокурора на распыление среди различных органов досудебного расследования уголовных производств по фактам масштабных лесных пожаров на территории Луганской области в 2020 году, ненадлежащее расследование этих дел», — говорится в отчете.
- Масштабные лесные пожары в Луганской области вспыхнули 6 июля 2020 года, их потушили 11 июля. Они охватили площадь более 100 гектаров и уничтожили часть сел. Погибли 7 человек. Во второй раз пожары начались 30 сентября и были ликвидированы лишь 8 октября. Разрушений было больше — выжжено более 20 тысяч гектаров. Погибли 11 человек, 19 получили травмы.
- 22 октября Госбюро начало расследовать возможную халатность руководителей ГСЧС. По данным следователей, спасатели системно разворовывали топливо и не смогли вовремя приехать на тушение пожаров.