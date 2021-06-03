Нардеп Железняк: «Голос» разработает альтернативный президентскому законопроект о деолигархизации

Новости

Кузьмин Александр / УНИАН

В партии «Голос» намерены разработать альтернативный президентскому законопроект о деолигархизации.

Об этом заявил глава парламентской фракции Ярослав Железняк в комментарии Интерфакс-Украина.

«Голос» будет готовить альтернативный текст к тому, что мы увидели. Действительно, это [президентский законопроект] не соответствует никаким требованиям для того, чтобы бороться с олигархами, и, честно говоря, не соответствует даже просто требованиям законотворчества», — считает Железняк.

Нардеп раскритиковал документ, заявив, что «вышла такая же профанация, как это было с законом, например, об импичменте президента».

Железняк сделал свое заявление после обнародования текста законопроекта о деолигархизацию, поданного накануне президентом Владимиром Зеленским.

Что предусматривает законопроект президента?

Определять, кто является олигархом, будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Чтобы человека признали олигархом, он должен отвечать трем из четырех критериев: участвовать в политической жизни; иметь значительное влияние на СМИ; быть конечным бенефициарным владельцем монополии; стоимость его активов должна превышать $80 миллионов.

СНБО будет вносить олигархов в соответствующий реестр, доступ к которому будет публичным. Исключать из этого реестра будет тоже СНБО.

Официальные лица в случае разговора или встречи с олигархом или его представителем будут обязаны подать декларацию о контактах.

Закон об олигархах после вступления в силу будет действовать 10 лет.