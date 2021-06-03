Нардеп Железняк: «Голос» разработает альтернативный президентскому законопроект о деолигархизации
- Автор:
- Виктория Мартынюк
- Дата:
-
Кузьмин Александр / УНИАН
В партии «Голос» намерены разработать альтернативный президентскому законопроект о деолигархизации.
Об этом заявил глава парламентской фракции Ярослав Железняк в комментарии Интерфакс-Украина.
«Голос» будет готовить альтернативный текст к тому, что мы увидели. Действительно, это [президентский законопроект] не соответствует никаким требованиям для того, чтобы бороться с олигархами, и, честно говоря, не соответствует даже просто требованиям законотворчества», — считает Железняк.
Нардеп раскритиковал документ, заявив, что «вышла такая же профанация, как это было с законом, например, об импичменте президента».
Железняк сделал свое заявление после обнародования текста законопроекта о деолигархизацию, поданного накануне президентом Владимиром Зеленским.
Что предусматривает законопроект президента?
Определять, кто является олигархом, будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Чтобы человека признали олигархом, он должен отвечать трем из четырех критериев: участвовать в политической жизни; иметь значительное влияние на СМИ; быть конечным бенефициарным владельцем монополии; стоимость его активов должна превышать $80 миллионов.
СНБО будет вносить олигархов в соответствующий реестр, доступ к которому будет публичным. Исключать из этого реестра будет тоже СНБО.
Официальные лица в случае разговора или встречи с олигархом или его представителем будут обязаны подать декларацию о контактах.
Закон об олигархах после вступления в силу будет действовать 10 лет.
- Напомним, после заседания Совета национальной безопасности и обороны 15 апреля Зеленский заявил, что предложил разработать специальный законопроект о статусе олигархов. По его словам, этот документ «будет превращать олигархов в обычных бизнесменов». Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что в перечень могут попасть 13 человек.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что этот законопроект будет базироваться на антитрастовом законе Соединенных Штатов.
- Ранее вице-спикер Руслан Стефанчук рассказывал, что в законопроекте будет семь критериев, по которым будут определять, кто именно является олигархом. В частности, он называл финансовые параметры и влияние на политическую жизнь.