В Раде обнародовали законопроект Зеленского об олигархах. Что документ предусматривает?

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Пресс-служба Офиса президента Украины

На сайте Верховной Рады обнародовали законопроект президента Владимира Зеленского о деолигархизации.

Полное название проекта — «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)». В случае принятия депутатами закон будет введен в действие через шесть месяцев со дня вступления в силу. А через 10 лет — утратит силу.

Сейчас документ направлен на рассмотрение профильного комитета. Он включает в себя всего 10 статей.

Законопроект предусматривает создание реестра олигархов по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), а при контакте с ними официальные лица должны представить «декларацию».

По каким критериям будут определять олигарха?

Для того, чтобы физлицо признали олигархом, оно должен соответствовать трем из четырех следующих критериев:

участвовать в политической жизни ;

; иметь значительное влияние на средства массовой информации ;

; быть конечным бенефициарным владельцем (контролером) природной монополии или бизнеса, что занимает монопольное (доминирующее) положение на одном из рынков в течение минимум одного года;

общая стоимость активов превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года (это примерно свыше 2,2 миллиарда гривен ли больше 80 миллионов долларов).

Решение о признании лица олигархом принимает СНБО на основании представления Кабинета министров, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета.

После признания человека олигархом его будут вносить в соответствующий реестр на сайте СНБО. Доступ к нему будет публичным.

Лицам, которые будут включены в реестр, запретят:

осуществлять взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий;

быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации ;

; кроме того, будут обязаны подавать декларацию лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Могут ли олигарха исключить из реестра?

Да. Это решение также будет принимать СНБО — физлицо могут исключить, если будет доказано отсутствие не менее двух критериев, определенных этим проектом.

Как официальные лица, в том числе президент, будут общаться с олигархами?

В случае, если официальное лицо (президент, председатель Верховной Рады, министры, народные депутаты, судьи Конституционного суда, генпрокурор, руководство Нацбанка, Антимонопольного комитета, СБУ, чиновники категории «А», руководители местных госадминистраций, военнослужащие ВСУ и др.) вступят в контакт с олигархом или его представителем, они будут обязаны подать декларацию о контактах.

Под контактом с олигархом понимается встреча и разговор (в том числе онлайн) любого содержания. В декларации о контакте нужно будет указать дату и место встречи или разговора, и его краткое содержание.

Декларацию не нужно подавать, если контакт состоится на судебных заседаниях или официальных мероприятиях, которые транслируются в прямом эфире или инициированы государственными органами.