Помощник Байдена обсудил с представителем Германии риски от «Северного потока — 2» для Украины
- Автор:
- Виктория Мартынюк
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Nord Stream 2 / Aксель Шмідт
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с внешнеполитическим советником канцлера Германии Яном Хеккером Украину и Россию.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Во время разговора затронули вопрос обеспокоенности США относительно рисков, которые газопровод «Северный поток — 2» несет для Украины.
«Они говорили о [...] приоритетах внешней политики, включая Россию, Украину, Иран, Сахель и Западные Балканы. Эксперты обоих правительств обсудили газопровод «Северный поток — 2», в том числе озабоченность CША по поводу рисков, которые он представляет для Украины и европейской энергетической безопасности», — подчеркнули в сообщении Белого дома.
Политики также говорили о предстоящей встрече лидеров G7 и саммите НАТО.
- Компания Nord Stream 2 AG заявляет, что строительство газопровода уже завершено на 94% и «осталось проложить около 120 километров в водах Дании и чуть больше 30 километров в водах Германии».
- Если трубопровод достроят, Россия получит возможность поставлять свой газ в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы. Из-за этого Украина потеряет доходы от транзита газа — несколько миллиардов долларов в год. В то же время, в Кремле уверяют, что Россия не намерена отказываться от транзита газа через Украину после запуска газопровода.
- В Госдепе США в феврале заявили, что из-за угрозы санкций более 15 компаний уже вышли из проекта. 25 февраля проект покинула французская AXA — одна из крупнейших страховых компаний в мире.
- 21 мая США ввели санкции против трех компаний и 13 судов, которые строят «Северный поток — 2», но не против компании Nord Stream 2. СМИ писали, что США не будут их вводить, чтобы не испортить отношения с Германией. 1 июня республиканцы в Конгрессе США призвали американскую администрацию восстановить санкции против Nord Stream 2.