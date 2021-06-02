Зеленский внес в Раду законопроект о деолигархизации

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Мусиенко Владислав / POOL / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду свой законопроект о деолигархизации.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Отметим, Зеленский определил проект закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, которые связаны с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» как неотложный.

Сейчас на сайте парламента текст документа отсутствует.

Как подчеркнули в Офисе президента, проект закона содержит определение «олигархов» — это лица, которые имеют значительное влияние в хозяйственной, политической жизни страны и контролируют основные сегменты медийного пространства.

В то же время в ОП отметили, что законопроект не затрагивает основополагающие права людей, которые будут считаться олигархами, а лишь определяет круг этих лиц. Также документ устанавливает правила встреч и других взаимоотношений с представителями власти.

Документ имеет ограниченный срок действия — 10 лет.

В Офисе президента считают, что закон о деолигархизации даст толчок развитию среднего класса и ускорит развитие экономики, поскольку устранит монопольное положение ряда избранных лиц.

«Он должен стать первым шагом к ликвидации олигархической системы в Украине. На его основе будут разработаны антитрастовые законы, закон о лоббизме и другие нормативно-правовые акты, которые переформатируют экономические и общественные отношения в стране», — добавили у Зеленского.