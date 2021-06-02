Зеленский внес в Раду законопроект о деолигархизации
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Мусиенко Владислав / POOL / УНИАН
Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду свой законопроект о деолигархизации.
Об этом сообщается на сайте парламента.
Отметим, Зеленский определил проект закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, которые связаны с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» как неотложный.
Сейчас на сайте парламента текст документа отсутствует.
Как подчеркнули в Офисе президента, проект закона содержит определение «олигархов» — это лица, которые имеют значительное влияние в хозяйственной, политической жизни страны и контролируют основные сегменты медийного пространства.
В то же время в ОП отметили, что законопроект не затрагивает основополагающие права людей, которые будут считаться олигархами, а лишь определяет круг этих лиц. Также документ устанавливает правила встреч и других взаимоотношений с представителями власти.
Документ имеет ограниченный срок действия — 10 лет.
В Офисе президента считают, что закон о деолигархизации даст толчок развитию среднего класса и ускорит развитие экономики, поскольку устранит монопольное положение ряда избранных лиц.
«Он должен стать первым шагом к ликвидации олигархической системы в Украине. На его основе будут разработаны антитрастовые законы, закон о лоббизме и другие нормативно-правовые акты, которые переформатируют экономические и общественные отношения в стране», — добавили у Зеленского.
- После заседания Совета национальной безопасности и обороны 15 апреля Зеленский заявил, что предложил разработать специальный законопроект о статусе олигархов. По его словам, этот документ «будет превращать олигархов в обычных бизнесменов». Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что в перечень могут попасть 13 человек.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что этот законопроект будет базироваться на антитрастовом законе Соединенных Штатов.
- Вице-спикер Руслан Стефанчук рассказывал, что в законопроекте будет семь критериев, по которым будут определять, кто именно является олигархом. Среди них называл финансовые параметры и влияние на политическую жизнь.