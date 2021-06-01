Франция и Германия подписали совместную декларацию: заявили о важности выполнения Минских договоренностей и обвинили Россию в нарушениях

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Alexei Nikolsky \ TASS via Getty Images

Франция и Германия заявили о важности выполнения Минских соглашений и выводов Парижского саммита для урегулирования ситуации на Донбассе, а также раскритиковали Россию за нарушения договоренностей.

Об этом говорится в совместной немецко-французской декларации, опубликованной после встречи Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона 31 мая.

«В свете недавней напряженности мы подчеркиваем важность выполнения Минских соглашений и выводов Парижского саммита в декабре 2019 года для жизнеспособного урегулирования конфликта на востоке Украины, мы преданы делу достижения этой цели в «нормандском формате», — отмечается в документе.

К тому же стороны заверили, что отдают должное различным действиям ОБСЕ на местах.

В то же время Франция и Германия констатировали «нерешенные проблемы в отношении России», включая дестабилизационное поведение и неоднократные нарушения международного права. Они заверили, что все это сказывается на отношениях стран и требует решительного принятия решений.

«Однако мы подтверждаем нашу приверженность продолжению диалога с Россией на основе общих принципов ЕС и выборочного участия в областях, представляющих общий интерес», — отмечается в декларации.

Отдельно Франция и Германия прокомментировали принудительную посадку самолета Raynair в Минске для задержания оппозиционера Романа Протасевича.

«Мы решительно осуждаем перенаправление беларусским режимом рейса Ryanair в Минск 23 мая 2021 года и требуем немедленного освобождения Романа Протасевича и Софии Сапеги. Мы приветствуем быстрый и решительный ответ Совета Европы. Учитывая политическую ситуацию в Беларуси, мы вновь призываем к досрочным президентским выборам, освобождению всех политических заключенных и прекращению насилия против беларусского народа», — говорится в документе.