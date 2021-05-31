«Альянс готов защищать союзников». В НАТО ответили России на планы создать новые военные части у западных границ

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NATO North Atlantic Treaty / Flickr

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс готов защищать своих союзников от России. Так он ответил на озвученные Минобороны РФ планы создать 20 новых военных частей на границах с Украиной и странами Балтии.

Об этом он заявил на онлайн-брифинге.

«То, что мы видим, — это модель поведения РФ, в рамках которой Россия в последние годы мощно инвестирует в новые военные возможности. Но не только это. Россия оказалась готова применить военную силу против соседей [...]. Это одна из причин, почему НАТО в последние годы повысило готовность своих сил. Мы демонстрируем готовность защищать наших союзников», — заявил генсек.

Столтенберг подчеркнул, что в НАТО готовятся к наступлению и всегда предпринимают только оборонительные меры.