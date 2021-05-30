Партия Саакашвили войдет в состав парламента Грузии после семи месяцев бойкота. Но соглашение о выходе из политического кризиса не подпишет

Новости

Парламент Грузии

Самая крупная оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение», основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили, прекращает бойкот парламента.

Об этом заявил во время брифинга глава партии Никанор Мелия, сообщается на портале «Новости-Грузия».

«Мы будем бороться с ним [лидером правящей партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили] везде, будь то зал заседаний парламента, комитеты, залы Верховной Рады Аджарии», — сказал он.

В то же время «Единое национальное движение» отказалось присоединиться к соглашению «Будущий путь Грузии», инициатором которого был глава Евросовета Шарль Мишель.

«Мы решили не подписывать документ, предложенный европейскими посредниками. Конечно же, по другим вопросам мы будем полностью вовлечены в решение законодательных вопросов с самого начала, и мы будем бороться вместе с другими оппозиционными партиями», — отметил Мелия.

Причиной отказа от подписания документа политик назвал «категорически неприемлемый» для партии один из пунктов. Он не уточнил, какой именно пункт. Скорее всего, речь идет об амнистии по делу о протестах в июне 2019 года.