В Беларуси возбудили уголовное дело против главы МИД Латвии. Дипломат заявил про «отчаяние и безумие режима Лукашенко»

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Twitter / Edgars Rinkēvičs

Генпрокурор Беларуси Андрей Швед возбудил уголовное дело против мэра Риги Мартиньша Стакиса и министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса — за «разжигание национальной розни».

Об этом пресс-служба Генпрокуратуры Беларуси сообщила в своем Telegram-канале.

«Преступные действия выразились в публичных снятии и замене символа суверенной Беларуси — Государственного флага, который был установлен в центре Риги в связи с участием национальной команды в чемпионате мира по хоккею, на бело-красно-белое полотнище [является символом оппозиции]», — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре Беларуси также назвали действия мэра Риги и министра иностранных дел «надругательством над государственной символикой», которая якобы «унизила национальное достоинство беларусов».

Сейчас уголовное дело направлено в Следственный комитет Беларуси.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, комментируя возбуждение против него уголовного дела в Беларуси, заявил про «отчаяние и безумие режима Лукашенко».

«Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против меня и мэра Риги Мартиньша Стакиса. Это показывает отчаяние и безумие режима Лукашенко. Предлагаю ему лучше разобраться в деле о похищении рейса Ryanair и начать расследование государственного терроризма», — написал он на своей странице в Twitter.

В то же время мэр Риги Мартиньш Стакис предложил Лукашенко подать в суд в Гааге.

«Безумие режима Лукашенко во всей красе. Если мы обсуждаем преступную деятельность, я предлагаю господину Лукашенко добиваться справедливости в Гаагском трибунале. Там он обязательно получит ответы на все свои вопросы», — отметил он в Twitter.

Напомним, что 24 мая в Риге на чемпионате мира по хоккею власти города заменили беларусский государственный флаг на бело-красно-белый флаг, который стал символом протестов в Беларуси. Таким образом страна отреагировала на задержание оппозиционера Романа Протасевича. В результате Минск выслал всех сотрудников посольства Латвии, а Рига в ответ прибегла к аналогичному шагу.