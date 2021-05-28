Германия официально признала вину в геноциде двух народов Намибии. ФРГ выплатит €1,1 млрд

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Германия официально признала себя виновной в геноциде двух коренных народов на юго-западе Африки в 1904—1907 годах. Речь о колониальном властительстве Германской империи и уничтожении народов Намибии гереро (банту) и нама (готтентоты).

«Теперь мы официально будет называть эти события [...] геноцидом. В свете исторической и моральной ответственности Германии мы будем просить Намибию и потомков жертв о прощении», — сказано в заявлении министра иностранных дел Германии Хайко Мааса.

Он отметил, что переговоры между властями Германии и Намибии по этому вопросу шли более 5 лет. В них также участвовали представители гереро и нама.

Германия обязалась выделить Намибии €1,1 млрд в рамках программы по улучшению инфраструктуры в сельских районах, системы водоснабжения, а также профессионального образования.

Как передает AFP, правительство Намибии заявило, что Германия сделала «шаг в правильном направлении». Это значительным образом улучшит отношения двух стран.