Россия не пропускает в себя авиарейсы, которые летят в обход Беларуси

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Россия приостановила выдачу разрешений на полеты авиакомпаниям, которые летят в РФ, минуя воздушное пространство Беларуси.

Об этом рассказали в пресс-службе самих авиакомпаний, пишет ТАСС.

«Austrian Airlines приостановила полеты над воздушным пространством Беларуси до дальнейшего уведомления на основании рекомендации Агентства авиационной безопасности ЕС (EASA). По этой причине также необходимо скорректировать маршрут полета из Вены в Москву. Изменение маршрута должно быть одобрено властями. Российские власти не дали нам это разрешение», — сообщили в одной из авиакомпаний.

В связи с этим там решили отменить рейс из Вены в Москву. Накануне подобная ситуация произошла и с компанией Air France — Россия второй день подряд не выдает разрешение на рейсы из Парижа в Москву в обход Беларуси.

В РФ уже сообщили, что пассажиров рейсов французской авиакомпании заберет российский перевозчик «Аэрофлот».