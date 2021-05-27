Беларусская «Белавиа» прекращает полеты в 8 стран Европы
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Videvo
Беларусская государственная авиакомпания «Белавиа» прекращает рейсы в восемь стран Европы из-за запрета на полеты.
Об этом пишет пресс-служба компании.
Там сообщили, что закрывают рейсы с 27 мая по 30 октября 2021 года в Варшаву, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вену, Брюссель и Барселону. Также они не смогут летать и в российский Калининград, потому что авиапространства стран вокруг него закрыты для «Белавиа».
«Пассажиры могут изменить дату вылета билета или вернуть полную стоимость без штрафов в течение года с момента приобретения для неиспользованных и частично использованных авиабилетов. Для оформления возврата необходимо обратиться по месту покупки билетов», — рассказали в «Белавиа».
- 23 мая беларусский диспетчер сообщил, что на борту самолета, летящего по маршруту Афины — Вильнюс, бомба, эту информацию он получил якобы из письма от ХАМАС (там это опровергли). Самолет посадили, а бомбу не нашли. На борту находился Роман Протасевич — бывший редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA, его задержали. 24 мая появилось видео, на котором Протасевич говорит, что продолжает «сотрудничать со следствием» и свидетельствует по поводу организации протестов в Минске.
- ЕС, США и Украина осудили захват как самолета, так и Протасевича. Украина и ЕС уже запретили летать над Беларусью. Кроме этого, Великобритания ввела санкции против нее, а Евросоюз заморозил финансовую помощь.