В США женщина выиграла миллион долларов в лотерее среди вакцинированных. Разыгрывают еще четыре

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Американский штат Огайо объявил победителей первого розыгрыша лотереи среди тех, кто вакцинировался от коронавируса. Первый миллион долларов выиграла Эббигейл Бугенске из пригорода Цинциннати.

Об этом сообщает BBC.

Среди взрослых вакцинированных разыгрывали деньги, а среди подростков — стипендии на обучение в любом государственном университете штата. Штат оплачивает обучение, проживание, питание и книги. Первую стипендию выиграл Джозеф Костелло.

В течение следующих недель каждую среду будут объявлять остальных (четырех) победителей.

Розыгрыш запустили 12 мая. Он предназначен стимулировать американцев прививаться от коронавируса. Средства на это выделяет Департамент здравоохранения штата. Список имен берут из общедоступной базы данных регистрации избирателей. Для участия в лотерее нужна хотя бы одна доза вакцины.