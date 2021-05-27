«Досье»: Диспетчеры в Минске сообщили экипажу самолета Ryanair о письме с угрозой взрыва за полчаса до его получения
- Автор:
- Олег Панфилович
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Flickr / Stephen Perry
Предполагаемое электронное письмо, отправленное «представителем ХАМАСа» в минский аэропорт с угрозой взрыва самолета Ryanair, в котором находился бывший главный редактор оппозиционного беларусского Tekegram-канала NEXTA Роман Протасевич, было получено почти через полчаса после того, как диспетчеры предупредили экипаж о нем.
Об этом сообщает проект «Досье», которому вместе с изданиями The Daily Beast и Der Spiegel удалось получить копию письма.
Из него следует, что беларусские диспетчеры сообщили пилотам Ryanair о минировании самолета на 24 минуты раньше, чем сами получили сообщение о бомбе.
Расследователи сообщают, что письмо с угрозой пришло и в литовские аэропорты. Исходя из данных «Досье», в 12:25 литовские аэропорты получили письмо от «террористов», в 12:33 беларусская сторона проинформировала экипаж о предполагаемой угрозе взрыва и только в 12:57 в минский аэропорт пришло письмо с угрозой о бомбе
Греческое управление гражданской авиации заявило, что в афинский аэропорт таких угроз не поступало.
Также расследователи обратили внимание, что письмо было отправлено с защищенного сервиса электронной почты Protonmail, зарегистрированного в Швейцарии.
«Такие сообщения содержат заголовок, где указывается IP-адрес сервера Protonmail (185.70.40.138). Например, если отправить электронное письмо с аккаунта Protonmail на Gmail, то IP-адрес, указанный в заголовке этого письма, будет совпадать с адресом сервера Protonmail в Швейцарии. Поэтому в случае с сообщением, отправленным с адреса ahmed_yurlanov1988@protonmail.com, точное местонахождение пользователя определить невозможно», — отметили они.
- 23 мая беларусский диспетчер сообщил, что на борту самолета, который летит по маршруту Афины — Вильнюс, находится бомба, эту информацию он получил якобы из письма от ХАМАСа (там это опровергли). Самолет посадили, а бомбу не нашли. Однако на борту находился Роман Протасевич — бывший главред оппозиционного Telegram-канала NEXTA, его задержали. 24 мая появилось видео, на котором Протасевич говорит, что продолжает «сотрудничать со следствием» и дает показания об организации протестов в Минске.
- ЕС, США и Украина осудили захват как самолета, так и Протасевича. Украина и ЕС уже запретили летать над Беларусью. Кроме этого, Великобритания ввела санкции против нее, а Евросоюз заморозил финансовую помощь.