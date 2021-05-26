СМИ: Интерпол снял судью Чауса с международного розыска

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Мусиенко Владислав / УНИАН

Интерпол снял украинского судью Николая Чауса с международного розыска. В НАБУ уверяют, что это не повлияет на расследование дела против него.

Соответствующую информацию опубликовало издание «Слідство.інфо». Также снятие Чауса с розыска подтвердил и источник Интерфакса.

Комиссия по контролю файлов Интерпола приняла решение снять Чауса с розыска в апреле. Причиной этого стала жалоба судьи, что размещение его данных на сайте Интерпола не соответствовало их правилам.

В Интерполе объяснили, что основанием для объявления Чауса в розыск стало ненадлежащее судебное решение. Там отметили, что НАБУ предоставило им не решение суда об аресте, а постановление о принудительном приводе в суд.

«Сейчас процедура экстрадиции в Республике Молдова продолжается и никоим образом не зависит от факта пребывания подозреваемого в международном розыске», — пояснили в Национальном антикоррупционном бюро.

Николай Чаус был судьей Днепровского суда Киева с октября 2002 года. 9 августа 2016 года его задержали, когда он получал взятку в $150 тысяч. За это он должен был принять нужное решение по делу о торговле наркотиками. Для ареста Чауса нужно было решение парламента, а он был на каникулах. Уже на следующий день Чаус не пришел на работу. В конце концов он оказался в Молдове и попросил там политического убежища — 3 марта 2021 года ему отказали. Украина подала запрос об экстрадиции.