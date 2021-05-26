Аэропорт «Киев» и «Украерорух» опровергают слова Лукашенко об отказе принять «заминированный» самолет Ryanair
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- Костя Андрейковец
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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления в парламенте заявил, что самолет Ryanair после сообщения о «минировании» отказались принимать Вильнюс, Варшава, Львов и Киев, поэтому лайнер посадили в Минске.
«Почему никто не захотел принять самолет, когда мы сообщили о заложенной взрывчатке: ни Вильнюс, куда он летел, ни Варшава, ни Львов или Киев. Почему сейчас страждущие и рыдающие не приняли этот самолет? Испугались ответственности? Или кому-то все-таки очень надо было, чтобы он приземлился именно в Минске?» — сказал Лукашенко.
Как передает ТСН, в международном аэропорту «Киев» им. Сикорского («Жуляны») заявили, что запроса принять самолет в аэропорт не поступало.
ГП «Украерорух» также опровергает слова Лукашенко. «Сообщений о нестандартной ситуации на борту самолета и запросов на изменение плана полета в органы обслуживания воздушного движения ни из каких источников не поступало», — сказал Интерфакс-Украина глава ГП Андрей Ярмак.
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