Лукашенко заявил, что о минировании рейса Ryanair сообщила Швейцария. Там это отрицают
- Автор:
- Олег Панфилович
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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что информация о якобы минировании самолета Ryanair с экс-главредом оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем поступила из Швейцарии.
Об этом он заявил во время выступления в беларусском парламенте, сообщает TUT.by.
«Самолет развернули у БелАЭС. А если бы вдруг системы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?» — высказался Лукашенко. Он добавил, что «действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам».
Также он заявил о «каскаде» сообщений о минировании, которые якобы поступали с польских IP-адресов. Лукашенко добавил, что «на борту этого самолета находился террорист и об этом знали далеко за пределами Беларуси».
Кроме того, самопровозглашенный президент Беларуси назвал ложью сообщение о том, что для перехвата самолета поднимался истребитель МиГ-29. «Задача истребителя — обеспечивать связь и выводить пассажирский самолёт на посадку в случае критической ситуации», — сказал он.
Министерство иностранных дел Швейцарии заявило, что не ничего не знает о минировании самолета. Никакой информации Швейцария Беларуси не передавала.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29. На следующий день власти Беларуси заявили, что письмо с уведомлением о якобы минировании самолета получили от «боевиков ХАМАСа». Движение свою причастность отрицает.
- Кроме Протасевича, беларусские власти также задержали его девушку — гражданку России Софию Сапегу. Провластный Telegram-канал опубликовал видео с ней, где она говорит, что является редактором канала, «который публикует личную информацию о сотрудниках органов внутренних дел».
- ООН, страны Евросоюза, США, Великобритания, Канада и Украина уже выступили с осуждением действий режима Александра Лукашенко. Ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты через территорию Беларуси, а некоторые страны, в том числе Украина, остановили авиасообщение с ней.