Лукашенко заявил, что о минировании рейса Ryanair сообщила Швейцария. Там это отрицают

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что информация о якобы минировании самолета Ryanair с экс-главредом оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем поступила из Швейцарии.

Об этом он заявил во время выступления в беларусском парламенте, сообщает TUT.by.

«Самолет развернули у БелАЭС. А если бы вдруг системы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?» — высказался Лукашенко. Он добавил, что «действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам».

Также он заявил о «каскаде» сообщений о минировании, которые якобы поступали с польских IP-адресов. Лукашенко добавил, что «на борту этого самолета находился террорист и об этом знали далеко за пределами Беларуси».

Кроме того, самопровозглашенный президент Беларуси назвал ложью сообщение о том, что для перехвата самолета поднимался истребитель МиГ-29. «Задача истребителя — обеспечивать связь и выводить пассажирский самолёт на посадку в случае критической ситуации», — сказал он.

Министерство иностранных дел Швейцарии заявило, что не ничего не знает о минировании самолета. Никакой информации Швейцария Беларуси не передавала.