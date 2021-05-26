Байден объяснил, почему США отказались от новых санкций в отношении компании Nord Stream 2

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Президент США Джо Байден заявил, что отказался от введения новых санкций в отношении компании Nord Stream 2, которая является оператором газопровода «Северный поток — 2», поскольку проект почти завершен, а этот шаг нанесет ущерб отношениям с Европой.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов, цитирует Bloomberg.

«Он [газопровод] почти полностью закончен. Я считаю, что вводить санкции сейчас контрпродуктивно с точки зрения наших европейских отношений», — пояснил Байден.

На прошлой неделе его администрация заявила, что компания-оператор газопровода Nord Stream 2 и ее глава Маттиас Варнинг занимаются санкционной деятельностью, однако отказалась от ограничений в их отношении «из соображений национальной безопасности». Канцлер Германии Ангела Меркель поприветствовала это решение и заявила, что обсудит проект с Байденом на саммите G7 в Великобритании в июне. В то же время некоторые американские законодатели критиковали Байдена за отказ от санкций, опасаясь, что газопровод еще больше свяжет Западную Европу с Россией.

Напомним, что 21 мая США ввели санкции против трех компаний и 13 судов, которые строят «Северный поток — 2», но не против компании Nord Stream 2. СМИ писали, что США не будут их вводить, чтобы не портить отношения с Германией. За день до этого Госдеп США передал Конгрессу список участников строительства «Северного потока — 2», которые попадут под санкции: там была компания Nord Stream 2 AG, но для нее сделали исключение, мотивированное «интересами национальной безопасности».