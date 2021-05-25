Байден на встрече с Путиным планирует обсудить Украину и Беларусь

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Saeima / Flickr

Президент США Джо Байден во время запланированной на 16 июня встречи в Швейцарии с президентом России Владимиром Путиным планирует обсудить вопрос Украины, в частности относительно скопления российских войск у границы и в оккупированном Крыму.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, цитирует Reuters.

Кроме Украины, по ее словам, американский лидер также хочет обсудить с Путиным, в частности, принудительную посадку самолета Ryanair в Минске и задержание беларусскими силовиками бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Псаки подчеркнула, что Байден не боится противостоять оппонентам и «будет использовать личную дипломатию, чтобы определить сферы, которые у него вызывают беспокойство».