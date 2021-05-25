Посол Украины Кизим рассказал, как украинцам вернуться из Беларуси после закрытия авиасообщения

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УНИАН

С полуночи 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью из-за принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair в Минске и задержания экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Последний самолет из Минска прилетает в Киев 25 мая в 23:40, а вылетает туда в 20:05.

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим рассказал в комментарии «BBC Украина», как украинцам вернуться после закрытия авиасообщения.

По его словам, украинцы часто ездят в Беларусь на лечение. Кроме того, Минск еще использовался в качестве авиа-хаба для поездок в Россию.

В первую очередь, советует Кизим, надо обращаться в консульство на горячую линию посольства. «Мы даем советы людям, которые попали в сложные ситуации. Каждый случай рассматривается отдельно», — добавил он.

Кизим отметил, что сейчас основной вариант, как можно уехать из Беларуси, — это наземный транспорт. «Если человек является гражданином Украины и не проживает здесь [в Беларуси] на постоянной основе, то ограничений на выезд из Беларуси у него нет. Автобусы регулярно ездят в Украину из Минска, Гомеля, Бреста. И к границе, и в Киев, Чернигов», — добавляет дипломат.

Еще одна опция, добавил Кизим, воспользоваться пересадкой: сейчас из Минска можно улететь в Стамбул, а оттуда в Киев. В украинском посольстве уточняют, что украинцам, которые с 26 мая прилетают в Беларусь транзитом, «необходимо заявить о цели своего прибытия во время прохождения пограничного контроля». В случае получения разрешения на транзитный проезд, необходимо в течение 24 часов выехать наземным транспортом в Украину.

Людям, которые едут на лечение в Беларусь или с лечения, также советуют обратиться в посольство. «Но если у таких людей есть официальное приглашение от беларусских лечебных учреждений, то эти вопросы с беларусским Минздравом и пограничниками мы решали. Люди беспрепятственно приезжали наземным транспортом», — добавил Кизим.

Для украинцев, которые проживают в Беларуси на постоянной основе и имеют вид на жительство, действуют определенные ограничения, которые еще раньше ввели беларусские власти. Для выезда из Беларуси, даже для простого возвращения в Украину им нужно получить специальные разрешения.