В Кремле и Белом доме подтвердили саммит президентов. Путин и Байден встретятся 16 июня

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Пресс-служба президента Российской Федерации

В Кремле и Белом доме официально подтвердили встречу президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена. Она состоится 16 июня в Швейцарии.

Об этом сообщили пресс-службы администраций обоих лидеров.

Американо-российской саммит проведут в Женеве. В Кремле рассказали, что на повестке дня будут как актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, так и международные проблемы, в частности борьба с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

В Белом доме тоже выпустили аналогичное заявление с подтверждением. «Лидеры обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией», — отметили там.