«Обвинения лживые и абсурдные»: ХАМАС осудил Беларусь за втягивание в инцидент с захватом самолета Ryanair

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В радикальном палестинском движении ХАМАС заявили, что заявления беларусских властей о якобы их намерении взорвать пассажирский лайнер Ryanair являются «лживыми и смешными».

Об этом в своем Twitter написал заместитель председателя политбюро ХАМАСа Муса Абумарзук.

«Обвинения беларусского Минтранса абсолютно безосновательны, к тому же они лживы и абсурдны. С момента основания Исламского движения сопротивления мы ведем борьбу исключительно с израильской оккупацией», — пояснил он.

Также он дал отдельный комментарий российскому изданию «Лента.ру», где заявил, что международное общественное мнение не воспринимает подобные методы борьбы.

«Это возмутительно и демонстрирует архаическое мышление [беларусского правительства], которое не понимает, что сейчас мы живем во время свободных СМИ и существует международное общественное мнение, которое больше не воспринимает подобные методы», — отметил Абумарзук.

Что касается задержания беларусского оппозиционера Романа Протасевича, то в ХАМАСе сообщили, что не обязательно должны иметь какую-то позицию в отношении всех международных событий.

«Но, конечно, мы в целом против несправедливости, преследования, посягательств на свободу и нарушений закона», — отметил он.