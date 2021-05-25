«Его били, это не его слова». Отец Протасевича отреагировал на видео из СИЗО

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Отец задержанного экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича отреагировал на видео с сыном из минского СИЗО на Окрестина.

В комментарии BBC Дмитрий Протасевич заявил, что на сына явно оказывалось давление и видео было записано принудительно.

«Это не его слова, он запуган и сильно волнуется. Думаю, что его били. На левой стороне как будто замазано гримом, нос в пудре и левая сторона лица», — заявил он.

Он добавил, что гордится сыном, но боится, что к нему применяют пытки.

После появления видео многие журналисты обратили внимание на следы на лице Романа, которые могут указывать на избиение. Сам Протасевич на видео говорил, что никаких проблем со здоровьем у него нет, отношение к нему корректное и он дает «признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Минске».