Беларусь высылает всех сотрудников посольства Латвии. Рига ответит зеркально
- Автор:
- Виктория Мартынюк
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Wikipedia / Homoatrox
Власти Беларуси высылают из Минска посла Латвии и весь дипломатический персонал. Латвийский посол должен покинуть страну в течение 24 часов, а дипломатический и административно-технический персонал посольства — в течение 48 часов.
Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, цитирует госагентство БелТА.
Он заявил, что в посольстве останется только один сотрудник — «для ухода за зданием».
В ведомтсве объяснили свое решение инцидентом в Риге, где на Чемпионате мира по хоккею власть латвийской столицы заменила белларусский государственный флаг на бело-красный флаг, который стал символом протестов в Беларуси.
«Очень жаль, что в этом инциденте наряду с мэром города Риги участвовал министр иностранных дел Латвии — ведомства, которое в принципе должно работать не на разделение, а на сближение народов», — сказал Макей.
Латвия уже отреагировала на шаг беларусских властей и в ответ высылает посла Беларуси и всех дипломатов.
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